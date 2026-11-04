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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Matas A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Matas A-S äussert sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Matas A-S im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,625 DKK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,640 DKK je Aktie gewesen.
Das vergangene Quartal soll Matas A-S im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,03 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,95 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 4,24 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 9,67 DKK je Aktie, gegenüber 6,44 DKK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 9,16 Milliarden DKK fest. Im Vorjahr waren noch 8,78 Milliarden DKK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Matas A-S
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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