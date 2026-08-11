Matas A-S Aktie 21631875 / DK0060497295
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Matas A-S legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Matas A-S wird am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,93 DKK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 15,57 Prozent erhöht. Damals waren 1,67 DKK je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,16 Milliarden DKK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,07 Milliarden DKK umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,46 DKK aus, während im Vorjahreszeitraum 6,44 DKK vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 9,16 Milliarden DKK in den Büchern stehen werden, gegenüber 8,78 Milliarden DKK im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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