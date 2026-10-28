Ausblick: MasterCard zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

MasterCard wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 33 Analysten von einem Gewinn von 5,17 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,34 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MasterCard in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 32 Analysten durchschnittlich bei 9,66 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Der Ausblick von 38 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,96 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,52 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 36 Analysten auf durchschnittlich 37,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 32,84 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch