|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Erwartungen
|
28.10.2026 07:01:06
Ausblick: MasterCard zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
MasterCard öffnet die Bücher – womit Analysten rechnen.
MasterCard wird am 29.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Im Schnitt gehen 33 Analysten von einem Gewinn von 5,17 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 4,34 USD je Aktie erzielt worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll MasterCard in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 32 Analysten durchschnittlich bei 9,66 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 8,62 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 38 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 19,96 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 16,52 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 36 Analysten auf durchschnittlich 37,29 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 32,84 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu MasterCard Inc.
Analysen zu MasterCard Inc.
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerFed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich mit Verlusten, während der deutsche Leitindex aufwärts tendierte. An der Wall Street griffen Anleger am Mittwoch zu. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte aufwärts.