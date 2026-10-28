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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: MasTec zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
MasTec wird sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Im Schnitt gehen 20 Analysten von einem Gewinn von 2,95 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,04 USD je Aktie erzielt worden.
20 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 24,56 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,97 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei MasTec für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,94 Milliarden USD aus.
Die Prognosen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 9,27 USD, gegenüber 5,07 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 18,19 Milliarden USD im Vergleich zu 14,30 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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