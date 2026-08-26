Masoval AS Registered Shs Aktie 112062611 / NO0010974983
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Masoval AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Masoval AS Registered wird am 27.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
3 Analysten schätzen, dass Masoval AS Registered für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,301 NOK vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,860 NOK je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Masoval AS Registered nach den Prognosen von 3 Analysten 848,3 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 23,09 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 689,2 Millionen NOK umgesetzt worden.
3 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,850 NOK je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,600 NOK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,65 Milliarden NOK, gegenüber 2,35 Milliarden NOK im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Nachrichten zu Masoval AS Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: Masoval AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
12.08.26
|Erste Schätzungen: Masoval AS Registered verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.05.26
|Ausblick: Masoval AS Registered zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
06.05.26
|Erste Schätzungen: Masoval AS Registered stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Masoval AS Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer ruhigen Eröffnung erwartet. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.