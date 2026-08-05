Ausblick: Marriott Vacations Worldwide stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Marriott Vacations Worldwide öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,97 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 1,77 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 9 Analysten einen Zuwachs von 4,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,30 Milliarden USD gegenüber 1,25 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 7,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -8,840 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 10 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,24 Milliarden USD, gegenüber 5,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch