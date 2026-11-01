|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Marriott stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Marriott veröffentlicht am 02.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 24 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,84 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Marriott 2,67 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Marriott in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 6,93 Milliarden USD im Vergleich zu 6,49 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
Die Schätzungen von 28 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 11,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 9,51 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 21 Analysten von durchschnittlich 27,79 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 26,19 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Marriott Inc.
|
07:01
|Ausblick: Marriott stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
28.10.26
|S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel hätte eine Investition in Marriott von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
27.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.10.26
|S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: Marriott legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
14.10.26
|S&P 500-Wert Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Marriott-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
07.10.26
|S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Marriott von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.09.26
|S&P 500-Papier Marriott-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Marriott-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu Marriott Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: SMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst mit Verlusten -- Wall Street klar im Minus -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende zeigte sich der heimische Aktienmarkt gut behauptet, während der deutsche Leitindex nachgab. Die US-Börsen zeigten sich abgeschlagen. An den Märkten in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.