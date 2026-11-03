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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Marksans Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Marksans Pharma wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 3,50 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Marksans Pharma 2,17 INR je Aktie eingenommen.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 8,86 Milliarden INR – das wäre ein Zuwachs von 22,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,20 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 12,55 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 9,22 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 35,68 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 29,46 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Marksans Pharma Ltd Dematerialised
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07:01
|Ausblick: Marksans Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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11.08.26
|Ausblick: Marksans Pharma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Marksans Pharma Ltd Dematerialised
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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