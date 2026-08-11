Ausblick: Marksans Pharma stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Marksans Pharma wird am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 3,30 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Marksans Pharma ein EPS von 1,29 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 37,14 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,50 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,20 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 11,85 INR, gegenüber 9,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 34,88 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 29,46 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch