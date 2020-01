Ausblick: Markit vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Markit lässt sich am 14.01.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Markit die Bilanz zum am 30.11.2019 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 17 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,608 USD je Aktie gegenüber 0,570 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 15 Analysten einen Zuwachs von 4,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,12 Milliarden USD gegenüber 1,07 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,58 USD im Vergleich zu 2,29 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 17 Analysten durchschnittlich bei 4,41 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 4,01 Milliarden USD.

