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28.10.2026 07:01:06
Ausblick: Markel gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Markel wird am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 27,63 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 59,25 USD je Aktie erzielt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,82 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 12,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,37 Milliarden USD in den Büchern standen.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 94,66 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 169,22 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,35 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 16,59 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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