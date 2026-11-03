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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: MarineMax präsentiert Quartalsergebnisse
MarineMax lädt am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
8 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,038 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Verlust je Aktie von -0,040 USD erwirtschaftet worden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 1,96 Prozent auf 541,3 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 552,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,711 USD je Aktie, gegenüber -1,430 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 2,19 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,31 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu MarineMax Inc.
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07:01
|Ausblick: MarineMax präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
22.07.26
|Ausblick: MarineMax legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu MarineMax Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
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