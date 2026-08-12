Ausblick: Marimekko Oy stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Marimekko Oy veröffentlicht am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,113 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,110 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Marimekko Oy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 46,6 Millionen EUR abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren, um 4,72 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,657 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,600 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 199,9 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 189,6 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch