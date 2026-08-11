MariMed Aktie 36621170 / US56782V1070
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 07:01:06
Ausblick: MariMed gewährt Anlegern Blick in die Bücher
MariMed gibt am 12.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,010 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,000 USD je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 0,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 39,6 Millionen USD. Dementsprechend geht der Experte bei MariMed für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 39,8 Millionen USD aus.
Insgesamt erwartet 1 Analyst für das aktuell laufende Fiskaljahr einen Verlust von -0,050 USD je Aktie, gegenüber -0,040 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzt 1 Analyst auf 161,0 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 159,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu MariMed Inc Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: MariMed gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
28.07.26
|Erste Schätzungen: MariMed informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.05.26
|Ausblick: MariMed stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.04.26
|Erste Schätzungen: MariMed legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
10.03.26
|Ausblick: MariMed informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
24.02.26
|Erste Schätzungen: MariMed präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu MariMed Inc Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.