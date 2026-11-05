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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Marcus Millichap legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Marcus Millichap präsentiert am 06.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,065 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 550,0 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,010 USD je Aktie erzielt worden waren.
Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 5,76 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 205,1 Millionen USD gegenüber 193,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,415 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 839,1 Millionen USD, gegenüber 755,2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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