Maravai LifeSciences a Aktie 58353451 / US56600D1072
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Maravai LifeSciences A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Maravai LifeSciences A lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,044 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Maravai LifeSciences A noch ein Verlust pro Aktie von -0,270 USD in den Büchern gestanden.
8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 48,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 2,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 47,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 8 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,114 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,900 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt von insgesamt 210,5 Millionen USD aus im Gegensatz zu 185,7 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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