25.01.2026 07:01:06

Ausblick: Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust
1.36 SGD 0.00%
Kaufen Verkaufen

Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust wird am 26.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,015 SGD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Mapletree Logistics Trust Real Estate Investment Trust 0,020 SGD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 2,93 Prozent auf 177,8 Millionen SGD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 183,2 Millionen SGD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,061 SGD aus. Im Vorjahr waren 0,040 SGD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 721,1 Millionen SGD, nachdem im Vorjahr 729,7 Millionen SGD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch

