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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Maple Leaf Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Maple Leaf Foods stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,373 CAD. Das entspräche einem Zuwachs von 6,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,350 CAD erwirtschaftet wurden.
10 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 2,90 Prozent auf 1,04 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,01 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
9 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,57 CAD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 4,36 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 4,07 Milliarden CAD, gegenüber 3,91 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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|Ausblick: Maple Leaf Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Maple Leaf Foods stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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28.07.26
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06.05.26
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Analysen zu Maple Leaf Foods Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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