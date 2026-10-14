Manpower Aktie 949451 / US56418H1005
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
14.10.2026 07:01:06
Ausblick: Manpower präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Manpower wird am 15.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
10 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,01 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 165,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,380 USD erwirtschaftet wurden.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 4,86 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 4,78 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Manpower einen Umsatz von 4,63 Milliarden USD eingefahren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,63 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,290 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 19,16 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 17,96 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Manpower Inc.
|
14.10.26
|Ausblick: Manpower präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Manpower vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
02.07.26
|Erste Schätzungen: Manpower gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
15.04.26
|Ausblick: Manpower legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Manpower Inc.
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen tiefrot
An den Märkten in Asien geht es am Donnerstag tief abwärts.