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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Manorama Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Manorama Industries wird am 12.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 12,90 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 8,91 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
1 Analyst geht beim Umsatz von 4,24 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 30,99 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,23 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 49,79 INR, gegenüber 37,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 17,85 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 13,63 Milliarden INR generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Lonza - Mit neuer Power zu alten Höhen
Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
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Analysen zu Manorama Industries Ltd Registered Shs
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Börse aktuell - Live TickerSMI schliesslich wenig verändert -- DAX freundlich und weiter in Rekordnähe -- US-Börsen mit Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt konnte seine Verluste am Mittwoch ausgleichen. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich unterdessen höher. Die US-Börsen schlossen höher. Die Börsen in Asien fanden keine einheitliche Richtung.