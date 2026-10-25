Ausblick: Mankind Pharma zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Mankind Pharma wird am 26.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 9 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 15,22 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Mankind Pharma noch 12,39 INR je Aktie eingenommen.

Mankind Pharma soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,63 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 12,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 36,97 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 57,05 INR, gegenüber 46,35 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 21 Analysten durchschnittlich 160,70 Milliarden INR im Vergleich zu 142,78 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch