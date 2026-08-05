Manitowoc Aktie 39199407 / US5635714059
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Manitowoc verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Manitowoc wird am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
2 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,111 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 177,50 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,040 USD je Aktie erzielt worden waren.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Manitowoc in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,54 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 564,0 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 539,5 Millionen USD in den Büchern gestanden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,633 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 0,200 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 2,40 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,24 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Manitowoc Co Inc Registered Shs
|
05.08.26
|Ausblick: Manitowoc verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Manitowoc Co Inc Registered Shs
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI legt zu -- DAX mit neuem Rekord -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex erklimmt neue Höchststände. Die US-Börsen finden keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.