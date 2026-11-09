Ausblick: Mandatum stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Mandatum lässt sich am 10.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Mandatum die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,063 EUR. Dies würde einer Verringerung von 30,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Mandatum 0,090 EUR je Aktie vermeldete.

1 Analyst rechnet mit einem Umsatz von 46,9 Millionen EUR gegenüber 474,9 Millionen EUR im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 90,12 Prozent.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,249 EUR, gegenüber 0,310 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 2 Analysten auf durchschnittlich 282,0 Millionen EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,27 Milliarden EUR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net