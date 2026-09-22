Manchester United Aktie 18989746 / KYG5784H1065
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
22.09.2026 07:01:06
Ausblick: Manchester United zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Manchester United stellt am 23.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -0,300 GBP je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Manchester United noch ein Verlust pro Aktie von -0,030 USD in den Büchern gestanden.
Laut einer Schätzung von 1 Analyst wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 145,0 Millionen GBP betragen, verglichen mit 219,2 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Erwartungen von 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -0,300 GBP je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren -0,250 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 665,4 Millionen GBP, gegenüber 862,3 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Manchester United
|
07:01
|Ausblick: Manchester United zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
26.05.26
|Ausblick: Manchester United vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Manchester United
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- US-Börsen stark -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte am Montag freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legten zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.