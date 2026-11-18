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18.11.2026 07:01:06
Ausblick: Manchester United legt Quartalsergebnis vor
Manchester United lässt sich am 19.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Manchester United die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 0,060 GBP je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 151,0 Millionen GBP erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 189,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,124 GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,330 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 757,0 Millionen GBP, nachdem im Vorjahr 909,5 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion Finanzen.net
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