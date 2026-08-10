Ausblick: Manappuram Finance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Manappuram Finance öffnet am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,37 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Manappuram Finance noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 4 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 26,43 Prozent auf 16,66 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Manappuram Finance noch 22,65 Milliarden INR umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 23,44 INR im Vergleich zu 11,72 INR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 73,86 Milliarden INR, gegenüber 94,37 Milliarden INR im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch