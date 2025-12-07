Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12'934 0.3%  SPI 17'777 0.2%  Dow 47'955 0.2%  DAX 24'028 0.6%  Euro 0.9368 0.1%  EStoxx50 5'724 0.1%  Gold 4'197 -0.3%  Bitcoin 71'835 -3.0%  Dollar 0.8043 0.1%  Öl 63.8 0.7% 
07.12.2025 07:01:06

Ausblick: MamaMancinis präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

MamaMancini's Holdings
11.47 USD -1.60%
Kaufen Verkaufen

MamaMancinis präsentiert in der am 08.12.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.10.2025 endete.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,024 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,010 USD je Aktie erzielt worden.

5 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 37,06 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 31,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 43,2 Millionen USD aus.

Insgesamt erwarten 5 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,068 USD je Aktie, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 163,8 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 123,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch