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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Malibu Boats A präsentiert Quartalsergebnisse
Malibu Boats A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,206 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Malibu Boats A noch -0,040 USD je Aktie verloren.
9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 32,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 194,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Malibu Boats A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 257,6 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 8 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,46 USD je Aktie, gegenüber 0,090 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 1,11 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 914,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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Analysen zu Malibu Boats Inc (A)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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