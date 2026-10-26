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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: MAIRE mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
MAIRE wird am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten schätzen im Schnitt, dass MAIRE im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,211 EUR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,200 EUR je Aktie gewesen.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 8,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 1,93 Milliarden EUR gegenüber 1,78 Milliarden EUR im Vorjahrszeitraum.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,885 EUR, gegenüber 0,800 EUR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten im Durchschnitt 7,61 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 6,96 Milliarden EUR generiert worden waren.
Redaktion finanzen.ch
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