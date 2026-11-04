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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Main Street Capital legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Main Street Capital präsentiert am 05.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,925 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Main Street Capital noch ein Gewinn pro Aktie von 1,38 USD in den Büchern gestanden.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 15,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 126,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Main Street Capital für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 145,7 Millionen USD aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 8 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 3,79 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 5,52 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 585,5 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 644,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Main Street Capital am 04.11.2026
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