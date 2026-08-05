Main Street Capital Aktie 3458666 / US56035L1044
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Main Street Capital gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Main Street Capital öffnet am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.
8 Analysten schätzen, dass Main Street Capital für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,958 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,37 USD je Aktie erwirtschaftet.
8 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 144,6 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 28,52 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 202,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,83 USD, gegenüber 5,52 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 583,3 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 644,5 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
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