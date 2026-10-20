Mahindra & Mahindra Financial Services Aktie 20664804 / INE774D01024
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Mahindra Mahindra Financial Services legt Quartalsergebnis vor
Mahindra Mahindra Financial Services präsentiert am 21.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass Mahindra Mahindra Financial Services im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 6,28 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 4,06 INR je Aktie gewesen.
10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 28,16 Milliarden INR – das wäre ein Abschlag von 44,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 50,49 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 36 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 26,39 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 20,88 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 29 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 115,78 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 210,73 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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