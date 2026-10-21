Ausblick: Mahindra CIE Automotive präsentiert Quartalsergebnisse

Mahindra CIE Automotive wird am 22.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 6,80 INR je Aktie gegenüber 5,64 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 26,54 Milliarden INR aus – das entspräche einem Plus von 11,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 23,72 Milliarden INR in den Büchern standen.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 28,46 INR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 21,83 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 101,50 Milliarden INR, gegenüber 94,06 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch