Ausblick: Maha Energy (A) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Maha Energy (A) lässt sich am 24.08.2020 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Maha Energy (A) die Bilanz zum am 30.06.2020 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,010 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,060 USD je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten eine Verringerung von 54,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 5,5 Millionen USD gegenüber 12,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,083 USD, gegenüber 0,200 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten auf durchschnittlich 39,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 48,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch