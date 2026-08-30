Maha Energy AB Aktie 32778030 / SE0008374383
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30.08.2026 07:01:06
Ausblick: Maha Energy (A) gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Maha Energy (A) wird am 31.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,007 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -1,160 SEK je Aktie erwirtschaftet worden.
Basierend auf den Einschätzungen von 1 Analyst wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 2,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 10,7 Millionen SEK im Vorjahresquartal.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Verlust von -0,015 USD je Aktie, gegenüber -1,370 SEK je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 23,9 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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