Magma Fincorp Aktie 11552463 / INE511C01022
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
08.10.2026 07:01:06
Ausblick: Magma Fincorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Magma Fincorp wird sich am 09.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
Die Schätzung von 1 Analyst geht beim Ergebnis je Aktie von 4,20 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 342,11 Prozent erhöht. Damals waren 0,950 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 3 Analysten von einem Zuwachs von 4,10 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 15,75 Milliarden INR gegenüber 15,13 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,47 INR, während im vorherigen Jahr noch 6,84 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 64,98 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 66,89 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Magma Fincorp Ltd
|
07:01
|Ausblick: Magma Fincorp gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
16.07.26
|Ausblick: Magma Fincorp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Magma Fincorp stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.04.26
|Erste Schätzungen: Magma Fincorp legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Magma Fincorp Ltd
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und Renditen belasten Börsen: SMI und DAX klar im Minus -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen letztlich schwächer
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt geben im Donnerstagshandel deutlich ab. Die US-Börsen zeigen sich uneins. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag abwärts.