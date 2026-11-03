Ausblick: Madison Square Garden Entertainment präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Madison Square Garden Entertainment stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 8 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,051 USD. Dies würde einen Gewinn von 88,91 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Madison Square Garden Entertainment -0,460 USD je Aktie vermeldete.

8 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 31,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 158,3 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Madison Square Garden Entertainment für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 208,1 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 9 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,44 USD, gegenüber 1,38 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt 1,13 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,06 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion Finanzen.net