Macy's Aktie 3126602 / US55616P1049
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09.09.2026 07:01:06
Ausblick: Macys stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Macys gibt am 10.09.2026 die Zahlen für das am 31.07.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,371 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Macys 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 4,81 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 3,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Macys 5,00 Milliarden USD umsetzen können.
13 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,24 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 2,32 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 21,72 Milliarden USD, gegenüber 22,62 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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