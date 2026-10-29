Ausblick: Macrotech Developers legt Quartalsergebnis vor

Macrotech Developers wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 10,75 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,08 Prozent erhöht. Damals waren 7,90 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 48,81 Milliarden INR – das würde einem Zuwachs von 28,51 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 37,99 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 17 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 42,66 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 34,34 INR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 17 Analysten im Schnitt von insgesamt 196,11 Milliarden INR aus im Gegensatz zu 166,76 Milliarden INR Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net