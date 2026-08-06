Mach Natural Resources LP Representing Aktie 129906354 / US55445L1008
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Mach Natural Resources LP Representing legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Mach Natural Resources LP Representing wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 7 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,363 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,760 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 62,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 232,9 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 377,9 Millionen USD aus.
Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,07 USD, gegenüber 1,09 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 1,48 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,09 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Mach Natural Resources LP Representing Limited Partner Interests
|
06.08.26
|Ausblick: Mach Natural Resources LP Representing legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
11.03.26
|Ausblick: Mach Natural Resources LP Representing öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
25.02.26
|Erste Schätzungen: Mach Natural Resources LP Representing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Mach Natural Resources LP Representing Limited Partner Interests
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.