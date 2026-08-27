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Maanshan Iron & Steel Aktie 118834 / CNE1000003R8

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: Maanshan Iron Steel zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Maanshan Iron & Steel
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Maanshan Iron Steel wird am 28.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 0,010 CNY aus. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0,010 HKD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 20,88 Milliarden CNY für Maanshan Iron Steel, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 20,12 Milliarden HKD erzielt wurde.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,065 CNY, gegenüber -0,030 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 78,34 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 83,98 Milliarden HKD generiert wurden.

Redaktion finanzen.ch

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