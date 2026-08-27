Maanshan Iron & Steel Aktie 260455 / CNE000000DD4
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27.08.2026 07:01:06
Ausblick: Maanshan Iron Steel vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Maanshan Iron Steel wird am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 0,010 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Maanshan Iron Steel ebenfalls ein EPS von 0,010 CNY je Aktie vermeldet.
1 Analyst erwartet einen Umsatz von 20,88 Milliarden CNY – das wäre ein Zuwachs von 11,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,65 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.
4 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,064 CNY je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 78,43 Milliarden CNY, gegenüber 77,44 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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