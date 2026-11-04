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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: MA-Com Technology Solutions gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
MA-Com Technology Solutions wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,00 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,590 USD erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 15 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 420,4 Millionen USD aus – eine Steigerung von 60,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte MA-Com Technology Solutions einen Umsatz von 261,2 Millionen USD eingefahren.
Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,51 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,730 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 15 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 1,32 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 967,3 Millionen USD.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu MA-Com Technology Solutions Holdings Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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