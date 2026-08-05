M3 Aktie 1929657 / JP3435750009
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: M3 stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
M3 wird am 06.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 20,09 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte M3 noch 17,44 JPY je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz gehen 7 Analysten von einem Zuwachs von 9,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 94,51 Milliarden JPY gegenüber 86,20 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 81,93 JPY aus, während im Vorjahreszeitraum 72,53 JPY vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 394,47 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden, gegenüber 351,36 Milliarden JPY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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