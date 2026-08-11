M-tron Industries Aktie 120898395 / US55380K1097
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: M-tron Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
M-tron Industries lässt sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird M-tron Industries die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,530 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 3,92 Prozent erhöht. Damals waren 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll M-tron Industries in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,69 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 14,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 13,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,48 USD je Aktie, gegenüber 2,54 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 59,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 54,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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