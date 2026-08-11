Lyell Immunopharma Aktie 145360084 / US55083R2031
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11.08.2026 07:01:06
Ausblick: Lyell Immunopharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Lyell Immunopharma stellt am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,900 USD gegenüber -2,890 USD im Vorjahresquartal.
In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 0,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 100 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lyell Immunopharma einen Umsatz von 0,0 Millionen USD eingefahren.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -7,417 USD je Aktie, gegenüber -16,060 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.ch
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