Ausblick: Lyell Immunopharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Lyell Immunopharma stellt am 12.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,900 USD gegenüber -2,890 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 0,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 100 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Lyell Immunopharma einen Umsatz von 0,0 Millionen USD eingefahren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 9 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -7,417 USD je Aktie, gegenüber -16,060 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 0,0 Millionen USD. Im Vorjahr waren 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch