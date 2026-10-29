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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Luster LightTech A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Luster LightTech A präsentiert am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,270 CNY aus. Im letzten Jahr hatte Luster LightTech A einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie eingefahren.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Luster LightTech A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 40,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 1,06 Milliarden CNY im Vergleich zu 759,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
4 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,33 CNY je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 0,350 CNY je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 3,52 Milliarden CNY, gegenüber 2,90 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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