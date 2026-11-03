Ausblick: Lundin Petroleum A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Lundin Petroleum A wird am 04.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,015 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,330 SEK je Aktie erzielt worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 5,4 Millionen EUR erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 62,3 Millionen SEK im Vorjahresquartal.

Der Ausblick von 1 Analyst auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich auf einen Verlust je Aktie von -0,040 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,000 SEK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 3 Analysten auf durchschnittlich 35,1 Millionen EUR, nachdem im Vorjahr 319,9 Millionen SEK in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net