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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Lundin Mining gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Lundin Mining öffnet am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
23 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,294 USD gegenüber 0,260 CAD im Vorjahresquartal.
Basierend auf den Einschätzungen von 14 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 1,13 Milliarden USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 1,33 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.
Für das Fiskaljahr erwarten 26 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,33 USD im Vergleich zu 2,10 CAD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 24 Analysten durchschnittlich bei 4,77 Milliarden USD, gegenüber 5,23 Milliarden CAD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu Lundin Mining CorpShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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