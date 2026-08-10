Lumentum Holdings Aktie 28285011 / US55024U1097
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Lumentum präsentiert Quartalsergebnisse
Lumentum wird am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 20 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,97 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Lumentum ein EPS von 2,96 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 17 Analysten von einem Zuwachs von 105,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 987,7 Millionen USD gegenüber 480,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 8,23 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 0,370 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 23 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 3,00 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,65 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Nachrichten zu Lumentum Holdings Inc
|
18:00
|S&P 500 aktuell: Anleger lassen S&P 500 am Montagmittag steigen (finanzen.ch)
|
16:02
|S&P 500-Titel Lumentum-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lumentum von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
16:00
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
16:00
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
07:01
|Ausblick: Lumentum präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
07.08.26
|Pluszeichen in New York: Zum Handelsstart Gewinne im NASDAQ 100 (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Gute Stimmung in New York: S&P 500 zum Start freundlich (finanzen.ch)
|
06.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zeigt sich am Nachmittag leichter (finanzen.ch)
Analysen zu Lumentum Holdings Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel fester -- DAX schliesslich kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich stärker
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen zum Wochenstart zu. Der deutsche Leitindex präsentierte sich ohne klare Impulse. Die US-Börsen geben nach. Die Börsen in Fernost verbuchten am Montag Gewinne.